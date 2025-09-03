Inscription
#Comics

Space Boy Tome 14

Stephen McCranie

ActuaLitté
Le quotidien d'Amy est complètement différent. Ces journées au lycée à étudier l'histoire lui manquent terriblement. Qui aurais pu le croire ? Désormais, toutes ses journées se ressemblent. Entraînement physique. Travail d'espionnage. Séances papotage avec Oliver. Mais la vie au FCP est loin d'être de tout repos... Qiana enquête à son tour sur la disparition de Saito. Saura-t-elle faire face à la réalité de l'agence dans laquelle elle a grandi ? Si les mensonges sont plus faciles à dire, la vérité est souvent plus dure à digérer. Pendant ce temps, à Kokomo, Cassie, Tammie et Schafer lancent leur propre enquête sur la disparition d'Amy. Une mission plein plus dangereuse qu'ils ne pensent...

Par Stephen McCranie
Chez Akileos

|

Auteur

Stephen McCranie

Editeur

Akileos

Genre

Comics divers

Space Boy Tome 14

Stephen McCranie

Paru le 02/01/2026

Akileos

10,00 €

9782355747281
