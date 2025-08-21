Un guide synthétique et pratique au format livret, au contenu entièrement actualisé, pour maîtriser l'essentiel sur les micro-entreprises ! Rédigé sous forme de fiches avec des exemples, des tableaux et des schémas, ce petit guide complet en couleurs de 48 pages sera utlle à tous ceux qui souhaitent créer leur propre entreprise. Indispensable pour maîtriser : - les conditions et les atouts de la micro-entreprise - les étapes de création - la gestion de l'activité - les obligations sociales et fiscales - le développement de la micro-entreprise