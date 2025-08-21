Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Micro-entreprise

Amelie Richard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide synthétique et pratique au format livret, au contenu entièrement actualisé, pour maîtriser l'essentiel sur les micro-entreprises ! Rédigé sous forme de fiches avec des exemples, des tableaux et des schémas, ce petit guide complet en couleurs de 48 pages sera utlle à tous ceux qui souhaitent créer leur propre entreprise. Indispensable pour maîtriser : - les conditions et les atouts de la micro-entreprise - les étapes de création - la gestion de l'activité - les obligations sociales et fiscales - le développement de la micro-entreprise

Par Amelie Richard
Chez Nathan

|

Auteur

Amelie Richard

Editeur

Nathan

Genre

Stratégie d'entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Micro-entreprise par Amelie Richard

Commenter ce livre

 

Micro-entreprise

Amelie Richard

Paru le 21/08/2025

48 pages

Nathan

4,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095054588
9782095054588
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.