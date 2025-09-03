L'Alpe N° 110, automne 2025

Le premier numéro de L'Alpe consacré à une personnalité phare de la culture alpine. " Par nature, je suis un montagnard ". Alors qu'on a voulu faire de lui un romancier provençal, Jean Giono (Manosque, 1895-1970) est un " rêveur des montagnes ". Imaginée, transfigurée, la montagne habite nombre de ses oeuvres, à l'instar de Colline, Le Chant du monde, Un roi sans divertissement, Le Déserteur. Ce numéro de L'Alpe s'attardera sur plusieurs régions alpines qui l'ont particulièrement inspiré : le Piémont dont son grand-père était originaire ; le Trièves, où il aimait se rendre l'été et où il se liera d'amitié avec la peintre Edith Berger ; le Valais où il suit le déserteur et peintre d'ex-voto Charles-Frédéric Brun ; le col Bayard où il rêvait de bâtir un chalet, comme nous l'a raconté sa fille Sylvie Giono qui nous a reçus chez elle à Manosque. Parmi les pépites de ce numéro, le portfolio avec les lithographies flamboyantes de Pierre Ambrogiani, illustrant LeHaut Pays. Au sommaire : - Performeur ou démiurge ? Parcours d'une vie, parcours d'une oeuvre. - Allegretto ! Entretien avec Sylvie Giono, la deuxième fille de l'écrivain qui s'attache à transmettre les écrits et l'histoire de son père. - Giono et Ramuz. Ces deux grands noms de la littérature se sont intéressés à la paysannerie. Pourquoi et de quelle manière ? - La philosophie gionienne de la nature. Une écopoétique ? - Le Haut Pays magnifié par la palette de couleurs de Pierre Ambrogiani. Portfolio. - Un p'tit air de Piémont. - Le Trièves ou l'histoire d'une amitié avec Edith Berger. - Le " déserteur ". Si Giono en a fait un héros de roman, Charles-Frédéric Brun, peintre d'ex-voto dans les montagnes du Valais, aura eu une existence plus romanesque encore que toute fiction. - Fééries lumineuses : tour d'horizon des arcs-en-ciel et des autres lumières diffractées qui irradient l'oeuvre de Giono. - " D'homme, j'étais devenu berger " : et si la lecture de Giono n'était pas étrangère à la reconversion de certains bergers ?