1974-1984

Pétillon, René Pétillon, Claire Letourneux

ActuaLitté
Toute la carrière du moins fameux des détectives privés enfin réunie dans une édition intégrale de référence Il s'appelle Palmer. Jack Palmer. On aimerait pouvoir dire qu'il est le dernier avatar d'une lignée de prestigieux détectives et de fins limiers tels Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Philip Marlowe ou Maigret... mais il n'en est rien. C'est au contraire un modèle d'anti-héros, qui depuis 50 ans résout par inadvertance et à ses corps et intelligence défendants meurtres et mystères. Gaffeur invétéré, il est celui à qui toutes les situations échappent, celui par qui le scandale s'amplifie... Quand René Pétillon crée Jack Palmer, il n'est pas destiné à devenir un héros récurrent. Mais le personnage va évoluer de concert avec son créateur : d'abord prétexte à des parodies placées sous le signe du nonsense le plus débridé, il va devenir progressivement reflet des évolutions de la société dans des enquêtes qui se focalisent qui sur des sujets d'actualité, qui sur des corporations, voire des régionalismes... sans jamais se départir d'une absence de compétence confondante. Cette intégrale en 5 volumes conçue de concert avec les éditions Dargaud (qui détiennent à leur catalogue les derniers titres de la série), permet de redécouvrir chronologiquement toutes les histoires que Pétillon a consacré à Palmer. Dans ce premier volume, le lecteur trouvera les balbutiements d'un auteur et d'un personnage, à la fin des années 70 et au début des années 80, dans un ensemble de récits courts mis en scène avec un dessin noir et blanc très dense et minutieusement détaillé aux antipodes du trait de la maturité de Pétillon. Le volume est enrichi d'un appareil critique qui analyse et explicite l'évolution du dessin et le contexte de création des histoires, le tout accompagné d'hommages inédits au personnage de Palmer par d'illustres noms du Neuvième Art.

Par Pétillon, René Pétillon, Claire Letourneux
Chez Glénat

|

Auteur

Pétillon, René Pétillon, Claire Letourneux

Editeur

Glénat

Genre

Humour

1974-1984

Pétillon, René Pétillon

Paru le 03/09/2025

272 pages

Glénat

35,00 €

9782344069295
© Notice établie par ORB
