Sid Cooper Tome 1

Qui s'y frotte s'y pique Depuis la mort de sa mère, la vie de Sid a basculé. Quand il débarque à Berry Hill, une étrange école nichée dans un vieux château sur la côte, tout semble contre lui : l'année a déjà commencé, les douches sont glacées et... ah oui, des ronces géantes envahissent les salles ! Voilà 50 ans que ces plantes monstrueuses , connues sous le nom du Fléau, ravagent la Frangleterre, défigurant le pays. Malgré ce décor hostile et le poids du deuil, Sid se reconstruira peu à peu au contact de ses nouveaux camarades. Malcolm, le musicien au bras mécanique ; Lula, la commère intarissable fan de poésie ; et Kate, une fille punk et bagarreuse qui ne mâche pas ses mots. Au même moment, Julian Strokes, un présentateur TV has been tentera de sauver sa carrière. Sa mission ? Découvrir les origines du Fléau ! Ses investigations le mèneront tout droit à Berry Hill... Et si le château avait un lien étroit avec l'origine de ces ronces ? Entre mystères à élucider, concerts sauvages et courses-poursuites entre les épines, Sid et ses amis devront faire preuve de courage pour sauver leur école... et leurs vies ! Pendragon nous offre un premier diptyque fantastique au coeur des ronces enchevêtrées, qui mêle influences shonen, musique et pop culture. Avec une galerie de personnages attachants et cabossés, il explore des thématiques fortes où la crise écologique côtoie la puissance des amitiés de jeunesse.