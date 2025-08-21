Inscription
L'enfant dans le taxi

Sylvain Prudhomme

"J'ai laissé le désir de ce voyage croître en moi, me suis réjoui de la diversion que cela m'offrait à la tristesse de la séparation avec A. J'ai attendu que mon impatience grandisse. Attendu que monte en moi, jusqu'à devenir intenable, la hâte de filer vers le lac". A la mort de son grand-père, Simon découvre que celui-ci a eu un fils, fruit d'un amour interdit avec une Allemande pendant la guerre. Le sort de cet inconnu bouleverse Simon. Lui qui traverse une rupture avec la mère de ses deux jeunes enfants se sent relié à cet homme resté étranger à sa famille. Malgré les mises en garde de sa grand-mère, Simon décide de mener l'enquête jusqu'aux rives du lac de Constance pour tenter de retrouver celui qui fut autrefois un enfant abandonné...

Par Sylvain Prudhomme
Chez Editions Gallimard

Auteur

Sylvain Prudhomme

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

L'enfant dans le taxi

Sylvain Prudhomme

Paru le 21/08/2025

224 pages

Editions Gallimard

8,50 €

9782073115744
