Les yeux d'Alex

Une remise en question incarnée du rapport à la sexualité et au désir. Alex a du talent. Jeune photographe marseillaise, elle est sur le point d'être exposée au prestigieux festival d'Arles. Seule contrainte : présenter un sujet inédit. Ce qu'elle fait en s'emparant du thème du désir. Mais de quel désir parle-t-on ? Alex n'est pas dupe : dans le monde des hommes, la sexualité est un jeu souvent pensé par eux et pour eux. Elle va bientôt constater que si les représentations érotisées des hommes sont rares, celles réalisées par des femmes sont quasi inexistantes. Alex ose inverser les rôles pour devenir le sujet désirant. Sur la roche éblouissante des Calanques ou dans l'intimité de son appartement, ses amants se prennent au jeu et deviennent ses premiers modèles. Mais comment parvenir à créer un nouvel imaginaire érotique quand on n'a rien connu d'autre que le regard masculin ? La quête artistique d'Alex prend rapidement des allures de parcours initiatique. A force de ténacité, et avec l'aide de ses amies, c'est tout un système de valeurs qu'elle va devoir renverser : apprendre à se défaire des injonctions de la pornographie mainstream, des schémas classiques, inégalitaires, et parfois violents de la séduction, se réapproprier son désir, cesser de vouloir plaire à tout prix. C'est un bouleversement de sa vie qui s'amorce, avec à la clé, la possibilité de s'émanciper des normes patriarcales, de se réconcilier avec son propre corps, et, enfin, d'envisager le désir comme une force créatrice et révolutionnaire. Claire Fauvel fait une entrée remarquée au catalogue Glénat à travers ce roman graphique solaire en couleurs directes, qui bouscule le schéma traditionnel de l'homme "créateur" et de la femme "muse" , et nous invite ainsi à repenser notre rapport au corps et à la sexualité comme un acte militant et politique.