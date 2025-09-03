Les pierres et le rêve

Ce livre s'offre comme un guide destiné à saisir les enjeux théologiques et les ressorts poétiques de la peinture religieuse de la Renaissance italienne, encore largement traversée par les questions théologiques touchant aux mystères de l'Incarnation, de la Résurrection ou du Salut. Les oeuvres sur lesquelles porte le regard curieux de Cyril Gerbron sont par ailleurs appréhendées au niveau de leur apparence. En ce sens, ce livre est pleinement un livre d'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'il s'efforce de saisir la genèse, les caractéristiques plastiques et les effets des inventions formelles.