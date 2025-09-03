Inscription
Les pierres et le rêve

Jérémie Koering, Cyril Gerbron

Ce livre s'offre comme un guide destiné à saisir les enjeux théologiques et les ressorts poétiques de la peinture religieuse de la Renaissance italienne, encore largement traversée par les questions théologiques touchant aux mystères de l'Incarnation, de la Résurrection ou du Salut. Les oeuvres sur lesquelles porte le regard curieux de Cyril Gerbron sont par ailleurs appréhendées au niveau de leur apparence. En ce sens, ce livre est pleinement un livre d'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'il s'efforce de saisir la genèse, les caractéristiques plastiques et les effets des inventions formelles.

Par Jérémie Koering, Cyril Gerbron
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Jérémie Koering, Cyril Gerbron

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Histoire de la peinture

Les pierres et le rêve

Cyril Gerbron

Paru le 03/09/2025

308 pages

Actes Sud Editions

33,00 €

9782330209056
© Notice établie par ORB
