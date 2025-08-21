Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Le Jardin des simples et des délices

Marie-Claude Dinet-Lecomte, Sylvie Le Clech

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Agnès, universitaire à la retraite trouve dans le jardinage une nouvelle occupation. Pour les travaux pénibles, elle fait appel à Joël, l'ancien cantonnier du village qu'elle veut initier à l'art des jardins. En résulte une confrontation rocambolesque, pleine de rebondissements qui leur permet de s'éprouver et de s'épanouir dans le jardin des "simples" . Joël rencontre Tina à l'auberge de la Macrone, tenue par des gilets jaunes. Il en tombe amoureux, mais la jeune femme reste très distante. Amour contrarié, mais triomphant après l'épisode chaotique et initiatique des Géants Verts. Mené à la façon d'un conte guilleret, caustique et tendre, ce récit qui se déroule le long du canal de Bourgogne dans une campagne oubliée nous invite à la regarder autrement, sans misérabilisme ni militantisme. C'est l'occasion de revisiter Candide et Clochemerle à l'heure de la naturopathie.

Par Marie-Claude Dinet-Lecomte, Sylvie Le Clech
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Marie-Claude Dinet-Lecomte, Sylvie Le Clech

Editeur

Les Impliqués

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Jardin des simples et des délices par Marie-Claude Dinet-Lecomte, Sylvie Le Clech

Commenter ce livre

 

Le Jardin des simples et des délices

Marie-Claude Dinet-Lecomte

Paru le 21/08/2025

274 pages

Les Impliqués

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042808723
9791042808723
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.