Le Jardin des simples et des délices

Agnès, universitaire à la retraite trouve dans le jardinage une nouvelle occupation. Pour les travaux pénibles, elle fait appel à Joël, l'ancien cantonnier du village qu'elle veut initier à l'art des jardins. En résulte une confrontation rocambolesque, pleine de rebondissements qui leur permet de s'éprouver et de s'épanouir dans le jardin des "simples" . Joël rencontre Tina à l'auberge de la Macrone, tenue par des gilets jaunes. Il en tombe amoureux, mais la jeune femme reste très distante. Amour contrarié, mais triomphant après l'épisode chaotique et initiatique des Géants Verts. Mené à la façon d'un conte guilleret, caustique et tendre, ce récit qui se déroule le long du canal de Bourgogne dans une campagne oubliée nous invite à la regarder autrement, sans misérabilisme ni militantisme. C'est l'occasion de revisiter Candide et Clochemerle à l'heure de la naturopathie.