Echec au destin

Quand la seconde épouse du souverain de Magens est retrouvée morte au pied de son balcon, la couronne vacille. Le drame fragilise une succession à haut risque dans ce royaume occitan qui doit sa survie à la protection de Rome. Etablir les circonstances du décès est une priorité car l'hérésie d'un suicide viendrait délégitimer le pouvoir du monarque. D'autant que les deux successeurs potentiels doivent à présent compter sur les ambitions de leur demi-frère, un temps éloigné de la cour pour devenir cardinal et à qui le roi confie l'enquête. Armé du plus puissant des alliés - le confessionnal -, le jeune prélat est rapidement plongé au coeur d'intrigues de palais, de luttes fratricides, d'insidieux antagonismes entre les pouvoirs spirituel et terrestre. Et le diabolique échec au roi de se transformer en un surprenant échec au destin.