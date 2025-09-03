Inscription
Echec au destin

Serge Mestre, Lluís Llach

Quand la seconde épouse du souverain de Magens est retrouvée morte au pied de son balcon, la couronne vacille. Le drame fragilise une succession à haut risque dans ce royaume occitan qui doit sa survie à la protection de Rome. Etablir les circonstances du décès est une priorité car l'hérésie d'un suicide viendrait délégitimer le pouvoir du monarque. D'autant que les deux successeurs potentiels doivent à présent compter sur les ambitions de leur demi-frère, un temps éloigné de la cour pour devenir cardinal et à qui le roi confie l'enquête. Armé du plus puissant des alliés - le confessionnal -, le jeune prélat est rapidement plongé au coeur d'intrigues de palais, de luttes fratricides, d'insidieux antagonismes entre les pouvoirs spirituel et terrestre. Et le diabolique échec au roi de se transformer en un surprenant échec au destin.

Par Serge Mestre, Lluís Llach
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Serge Mestre, Lluís Llach

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature Espagnole

Echec au destin

Lluís Llach trad. Serge Mestre

Paru le 03/09/2025

404 pages

Actes Sud Editions

9,90 €

9782330208783
