#Beaux livres

Enquête sur Les Ménines

Jérémie Koering, Tanguy Viel

ActuaLitté
Les Ménines occupe une place particulière dans notre imaginaire artistique, qui tient aux mystères qui lui sont attachés : un mystère objectif, lié à notre méconnaissance du fonctionnement de la peinture du XVIIe siècle ; un mystère subjectif, puisque Velázquez a tout fait pour que le regardeur se sente concerné par ce qui se donne à voir ; un mystère réflexif, celui d'une toile retournée, qui garde obstinément le secret de son sujet. L'enquête historique menée par Jérémie Koering révèle les ressorts par lesquels le peintre transforme la représentation en véritable intrigue picturale.

Par Jérémie Koering, Tanguy Viel
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Jérémie Koering, Tanguy Viel

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Histoire de l'art

Enquête sur Les Ménines

Jérémie Koering

Paru le 03/09/2025

176 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

9782330168209
