En Bretagne, la culture orale remonte à des temps très anciens, à l'époque où les premiers humains sont arrivés. Avec Plougastel dans l'objectif, Michèle L'Yvonnet retrace l'évolution de la région au cours du temps à travers le cas particulier de la presqu'île et restitue l'héritage laissé par tous ses habitants. Les précédents tomes racontaient l'arrivée des nomades sur la pointe bretonne et leur sédentarisation il y a 12 000 ans. Dans ce troisième volet nous découvrons comment l'agriculture puis l'élevage remodèlent la société durant 5 000 ans. Au fur et à mesure de la domestication de la nature végétale et animale, les modes de vie et de pensée des habitants de la presqu'île évoluent. Le besoin de contrôler les ressources entraine une violence nouvelle, tandis que de grandes catastrophes naturelles bouleversent les équilibres. Mais tout chamboulement est à l'origine de nouvelles espérances et de nouveaux rêves... Dans cet ouvrage, les contes éclairent ces temps anciens. Les " Sages " du passé nous mettent en garde contre les désirs de domination et d'accumulation et nous apprennent à savoir choisir face à la facilité et aux belles apparences.