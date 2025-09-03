La forteresse de la Guilde est tombée... Pourtant, alors que l'empire s'acharne à anéantir les survivants, une lueur d'espoir persiste parmi les ruines. Zeph, quant à lui, prend son envol pour secourir les Lyfantins et les Roquiens, harcelés par les forces vassales de Selesta. Les anciennes tribus, longtemps neutres, rejoindront-elles enfin la lutte ? Tandis que la rébellion prend de l'ampleur en Atlaïr, les Frôdiens, alliés d'Edouard Mérios, se préparent à dévoiler toute leur puissance, rebattant les cartes du conflit. Pris au piège de leur propre invasion, les forces des Iles de Bois se retrouvent coincées sur la grande muraille de l'empire, cherchant désespérément une issue pour poursuivre leur guerre. Dans l'ombre, Van, l'assassin-poète, attend patiemment son heure, guettant l'occasion parfaite pour frapper l'empereur. " De sable et de foudre ", le troisième tome haletant d'une fresque épique, où le destin d'un monde repose sur les épaules d'un homme revenu du désert... et d'une Guilde qui n'a pas dit son dernier mot.