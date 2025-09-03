Inscription
#Imaginaire

Les tours de l'Empire ; Avis de tempête

Robin Buisson

ActuaLitté
Aridia est à feu et à sang... Des batailles font rage partout sur le globe et menacent l'équilibre précaire que les royaumes étaient parvenus à instaurer. Tandis que Zeph est toujours dans le coma, l'empereur continue sa guerre éclair et fait tomber les villes de l'Alliance, une par une. Empêtrée dans sa lutte de succession, la Guilde des Marchands de Pluie n'est pas en mesure d'aider les Alliés à endiguer la déferlante impériale. Tout semble prêt à basculer... Mais l'empereur ignore qu'une force d'invasion, venue des Iles de Bois, s'apprête à fondre sur ses terres et pourrait redistribuer les cartes. Sans compter que d'anciennes alliances se réveillent et que de nouveaux pouvoirs émergent... Prêts à se jeter dans la mêlée...

Par Robin Buisson
Chez Editions Amalthée

|

Auteur

Robin Buisson

Editeur

Editions Amalthée

Genre

Fantasy

Les tours de l'Empire ; Avis de tempête

Robin Buisson

Paru le 03/09/2025

478 pages

Editions Amalthée

19,90 €

ActuaLitté
9782310057097
