#Essais

Neurologie

Elsevier Masson, CEN, Igor Sibon

ActuaLitté
En parfaite conformité avec le programme de DFASM (Diplôme de formation approfondie en sciences médicales) et Texteles Epreuves classantes nationales (ECNi)Texte cet ouvrage rassemble les connaissances fondamentales en neurologie. Il comprend deux parties : - une partie " Connaissances " qui traite les items des UE relevant de la spécialité de neurologie. Chaque item fait l'objet d'un chapitre comprenant un rappel des objectifs pédagogiques nationaux un plan systématique et un encadré " Points clés " résumant les points essentiels. Le texte est accompagné de tableaux et d'illustrations qui enrichissent le propos. - une partie " Entraînement " composée de dossiers progressifs et de questions isolées qui offre un véritable outil d'auto-évaluation et d'entraînement. L'ouvrage propose également des compléments en ligne des vidéos accessibles par flashcodes et via un site internet. Accédez à la banque d'images de cet ouvrage : l'ensemble des illustrations y sont regroupées et accessibles facilement via un moteur de recherche. Et retrouvez d'autres fonctionnalités. Cette nouvelle édition propose une mise à jour complète de l'ouvrage.

Elsevier Masson, CEN, Igor Sibon

Elsevier Masson

Neurologie

Neurologie

Elsevier Masson, CEN

Paru le 03/09/2025

716 pages

39,00 €

9782294786075
