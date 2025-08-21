Inscription
Les secrets du cerveau

Helena Harastova, Dita Vopřadová

Pourquoi le cerveau retient-il facilement certaines informations et en oublie-t-il d'autres ? Pourquoi ne se souvient-on pas être un bébé, alors que les personnes âgées ont des souvenirs précis d'expériences qui remontent à quatre-vingts ans ? Pourquoi les enfants ont-ils souvent une imagination débordante, tandis que les adultes ont tendance à en manquer cruellement ? Et pourquoi avons-nous des rêves complètement fous quand on a de la fièvre ? Découvre le monde fascinant du cerveau humain et les secrets de la mémoire et de l ? imagination. Avec des explications simples et des illustrations amusantes, ce livre t'aidera à comprendre l'importance de la mémoire, son développement au cours de la vie, les astuces pour la renforcer, et te donnera des conseils pour développer et nourrir ton imagination. Un livre captivant et éducatif qui lève le voile sur les mystères du cerveau et explique son fonctionnement. Ce livre guide les enfants à travers les secrets du cerveau humain, en utilisant un langage simple et des histoires captivantes. Il décompose des idées complexes sur le fonctionnement du cerveau, la mémoire et l ? imagination et est conçu pour rendre la science du cerveau à la fois accessible et amusante.

Par Helena Harastova, Dita Vopřadová
Chez Albatros Media

|

Auteur

Helena Harastova, Dita Vopřadová

Editeur

Albatros Media

Genre

Corps humain

Les secrets du cerveau

Helena Harastova, Dita Vopřadová

Paru le 21/08/2025

48 pages

Albatros Media

17,90 €

9788000074559
