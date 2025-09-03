742. C'est le nombre de plantes médicinales qui poussent dans la vallée de cette montagne bulgare à l'écosystème préservé. Encore faut-il qu'il reste des hommes et des femmes capables de les trouver, de les reconnaître et de les cueillir. Kapka Kassabova part à la rencontre des dernières personnes qui détiennent ce savoir oral ancestral et entretiennent une relation intime avec ces espaces. Ils lui servent de guides dans sa quête de l'élixir, au cours de laquelle elle croisera la route de voyants, de poètes et de guérisseurs. Elle rassemble leurs connaissances - recettes de remèdes, mythologie des plantes et de la montagne, rituels magiques - dans une ode lumineuse à la nature qui est aussi une injonction à repenser notre rapport à la terre.