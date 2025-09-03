Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Elixir

Kapka Kassabova, Morgane Saysana

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
742. C'est le nombre de plantes médicinales qui poussent dans la vallée de cette montagne bulgare à l'écosystème préservé. Encore faut-il qu'il reste des hommes et des femmes capables de les trouver, de les reconnaître et de les cueillir. Kapka Kassabova part à la rencontre des dernières personnes qui détiennent ce savoir oral ancestral et entretiennent une relation intime avec ces espaces. Ils lui servent de guides dans sa quête de l'élixir, au cours de laquelle elle croisera la route de voyants, de poètes et de guérisseurs. Elle rassemble leurs connaissances - recettes de remèdes, mythologie des plantes et de la montagne, rituels magiques - dans une ode lumineuse à la nature qui est aussi une injonction à repenser notre rapport à la terre.

Par Kapka Kassabova, Morgane Saysana
Chez J'ai lu

|

Auteur

Kapka Kassabova, Morgane Saysana

Editeur

J'ai lu

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Elixir par Kapka Kassabova, Morgane Saysana

Commenter ce livre

 

Elixir

Kapka Kassabova trad. Morgane Saysana

Paru le 03/09/2025

664 pages

J'ai lu

10,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415795
9782290415795
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.