L'amour en 10 leçons

Depuis qu'il a été désigné par une gazette mondaine comme le gentleman le plus désirable de Londres, lord Nicholas St. John est assailli par toutes les jeunes - et moins jeunes - célibataires de la capitale. Saisissant la première occasion pour leur échapper, il se réfugie dans un village du Yorkshire, où il fait la connaissance de lady Isabel Townsend. Une femme pour le moins surprenante, qui gère son domaine d'une poigne de fer et ne tarde pas à lui en faire voir de toutes les couleurs...