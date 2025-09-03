Inscription
#Polar

Absinthe

Christophe Hondelatte, Yann Botrel

ActuaLitté
Paris, 1889. Un huissier à la réputation sulfureuse disparaît subitement. Quelques jours plus tard, un corps dans un état de décomposition avancée est retrouvé dans une malle près de Lyon... Ce fait divers va défrayer la chronique judiciaire de l'époque, déchaînant les passions et les interprétations, dont celle d'un certain Emile Zola. L'affaire voit aussi naître, dans son sillage, les prémices de la médecine légale, sur les traces d'un inspecteur de police légendaire qui révéla les manigances d'un couple d'amants machiavéliques. Inspiré de faits réels, Absinthe est un polar historique rythmé, qui retranscrit une affaire hors norme et fascinante.

Par Christophe Hondelatte, Yann Botrel
Chez J'ai lu

|

Auteur

Christophe Hondelatte, Yann Botrel

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

Absinthe

Yann Botrel

Paru le 03/09/2025

316 pages

J'ai lu

8,80 €

ActuaLitté
9782290413609
