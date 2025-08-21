Inscription
#Album jeunesse

Animaux

Rudolph Farkas

ActuaLitté
Un livre spectaculaire où la nature surgit sous vos yeux ! Préparez-vous à être émerveillés : à chaque double page, des animaux sauvages géants prennent vie grâce à de superbes pop-up en 3D grand format. Un voyage fascinant à travers les milieux naturels les plus impressionnants de la planète : savane africaine, banquise, jungle luxuriante, fonds marins... Une orque bondit hors de l'eau, un éléphant majestueux surgit de la savane, une ourse veille sur ses petits... chaque scène est une surprise à découvrir avec émerveillement.

Par Rudolph Farkas
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

Rudolph Farkas

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Animaux

Rudolph Farkas

Paru le 21/08/2025

Nuinui jeunesse

19,90 €

ActuaLitté
9782889574698
