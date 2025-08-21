Un livre spectaculaire où la nature surgit sous vos yeux ! Préparez-vous à être émerveillés : à chaque double page, des animaux sauvages géants prennent vie grâce à de superbes pop-up en 3D grand format. Un voyage fascinant à travers les milieux naturels les plus impressionnants de la planète : savane africaine, banquise, jungle luxuriante, fonds marins... Une orque bondit hors de l'eau, un éléphant majestueux surgit de la savane, une ourse veille sur ses petits... chaque scène est une surprise à découvrir avec émerveillement.