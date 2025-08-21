Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Les Wood

Anne-Gaëlle Morizur, Gwénola Morizur, Priscilla Bourgeat

ActuaLitté
Une soeur perdue, un monde magique, et une course contre la montre pour rentrer à la maison ! Taïga et Laslo ne sont pas les meilleurs amis du monde... Pourtant, quand leur petite soeur Olive disparaît dans un arbre mystérieux, ils n'ont pas d'autre choix que de faire équipe. Les voilà plongés dans une forêt peuplée de créatures étonnantes, où ils rencontrent Jasmin, un garçon aux oreilles d'écureuil. Ensemble, ils devront affronter la magie, des sangliers géants... et leurs propres peurs. Une aventure pleine d'humour, d'émotions et de rebondissements !

Anne-Gaëlle Morizur, Gwénola Morizur, Priscilla Bourgeat
Jungle

|

Auteur

Anne-Gaëlle Morizur, Gwénola Morizur, Priscilla Bourgeat

Editeur

Jungle

Genre

BD jeunesse divers

Les Wood

Anne-Gaëlle Morizur, Gwénola Morizur

Paru le 21/08/2025

96 pages

Jungle

16,95 €

9782822245623
