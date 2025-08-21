Une soeur perdue, un monde magique, et une course contre la montre pour rentrer à la maison ! Taïga et Laslo ne sont pas les meilleurs amis du monde... Pourtant, quand leur petite soeur Olive disparaît dans un arbre mystérieux, ils n'ont pas d'autre choix que de faire équipe. Les voilà plongés dans une forêt peuplée de créatures étonnantes, où ils rencontrent Jasmin, un garçon aux oreilles d'écureuil. Ensemble, ils devront affronter la magie, des sangliers géants... et leurs propres peurs. Une aventure pleine d'humour, d'émotions et de rebondissements !