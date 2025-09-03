Inscription
#Roman francophone

L'odeur de la sardine

Serge Raffy

Voyage au coeur de la haine et du remord. Un vieil homme, ex-patron de la PJ, est exécuté au cours d'une de ses promenades nocturnes sur les quais de la Seine, à Paris. Simple crime crapuleux ? Ou explosive affaire d'Etat ? Porteur d'un secret qui le hantait, l'homme s'apprêtait à tout révéler de son passé. A-t-on voulu le faire taire ? Et pourquoi ? Les enquêteurs plongent alors dans un labyrinthe de fausses-pistes, se perdent dans les méandres de la mémoire du conflit franco-algérien, d'une guerre jamais finie entre Alger et Paris, révélant la face sombre du gaullisme. On ne sort pas indemne de L'odeur de la sardine, à la fois roman policier et roman historique, brûlant d'actualité et de douleurs enfouies. Serge Raffy est romancier, biographe et journaliste d'investigation, ancien rédacteur en chef du Nouvel Observateur, aujourd'hui éditorialiste au Point. Chez Fayard il a notamment publié La Veuve (1994), La guerre des trois (2006), La femme interdite (2009), Castro l'infidèle (2013), Moi, l'homme qui rit (2014).

Par Serge Raffy
Chez Fayard

|

Auteur

Serge Raffy

Editeur

Fayard

Genre

Littérature française

L'odeur de la sardine

Serge Raffy

Paru le 03/09/2025

253 pages

Fayard

22,90 €

9782213731353
