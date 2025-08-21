Inscription
#Essais

Déchiffrer le code de la confiance

Simon L. Dolan, Kyle Brykman

ActuaLitté
Dans un monde où la confiance semble se détériorer, cet ouvrage révèle comment la construire et surtout comment l'entretenir. Décryptant les mécanismes complexes qui sous-tendent nos relations, les auteurs nous offrent une boussole précieuse pour naviguer dans les terrains relationnels les plus incertains. Une approche innovante qui transforme la confiance en compétence stratégique et accessible. Un guide essentiel pour tous ceux et celles qui veulent enrichir leurs relations humaines dans un environnement en perpétuel changement.

Par Simon L. Dolan, Kyle Brykman
Chez Presses de l'Université du Québec

|

Auteur

Simon L. Dolan, Kyle Brykman

Editeur

Presses de l'Université du Québec

Genre

Communication interpersonnelle

Retrouver tous les articles sur Déchiffrer le code de la confiance par Simon L. Dolan, Kyle Brykman

Commenter ce livre

 

Déchiffrer le code de la confiance

Simon L. Dolan, Kyle Brykman

Paru le 21/08/2025

204 pages

Presses de l'Université du Québec

35,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782760561656
9782760561656
© Notice établie par ORB
plus d'informations

