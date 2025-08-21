Déchiffrer le code de la confiance

Dans un monde où la confiance semble se détériorer, cet ouvrage révèle comment la construire et surtout comment l'entretenir. Décryptant les mécanismes complexes qui sous-tendent nos relations, les auteurs nous offrent une boussole précieuse pour naviguer dans les terrains relationnels les plus incertains. Une approche innovante qui transforme la confiance en compétence stratégique et accessible. Un guide essentiel pour tous ceux et celles qui veulent enrichir leurs relations humaines dans un environnement en perpétuel changement.