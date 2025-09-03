Que fait Benjamin Prade, caché dans une poubelle de recyclage, à 6 heures du matin ? Pourquoi pose-t-il des affiches incognito dans toute la ville ? Pourquoi est-il soudain la cible des réseaux ? C'est quoi, être un garçon, aujourd'hui, en classe de seconde ? Etre fou amoureux d'une fille. Avoir peur qu'elle ne s'intéresse jamais à vous. Ressentir des attaques de panique. Se faire insulter par les virilos du lycée. Avoir peur de faire l'amour pour la première fois. Et vouloir, vouloir vraiment, dans sa vie, enfin, quelque chose de beau.