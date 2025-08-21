Finance pour non-financiers en infographies pratiques

Véritable outil qui rend accessible la finance d'entreprise à tous, cet ouvrage est un support pédagogique et pratique pour tous ceux qui veulent comprendre comment fonctionne financièrement une entreprise. Parce qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours, cet ouvrage va à l'essentiel pour comprendre en un clin d'oeil la finance d'entreprise. Retrouvez, en 100 infographies, toutes les notions qui permettent de comprendre les états financiers, la performance et la valeur d'une entreprise.