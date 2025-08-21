Inscription
Finance pour non-financiers en infographies pratiques

Yves de La Villeguérin, Gérard Boileau

Véritable outil qui rend accessible la finance d'entreprise à tous, cet ouvrage est un support pédagogique et pratique pour tous ceux qui veulent comprendre comment fonctionne financièrement une entreprise. Parce qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours, cet ouvrage va à l'essentiel pour comprendre en un clin d'oeil la finance d'entreprise. Retrouvez, en 100 infographies, toutes les notions qui permettent de comprendre les états financiers, la performance et la valeur d'une entreprise.

Yves de La Villeguérin, Gérard Boileau
Chez Groupe Revue Fiduciaire

Auteur

Yves de La Villeguérin, Gérard Boileau

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Fiscalité d'entreprise

Finance pour non-financiers en infographies pratiques

Yves de La Villeguérin, Gérard Boileau

Paru le 21/08/2025

219 pages

Groupe Revue Fiduciaire

44,10 €

