#Essais

Maths et informatique BCPST 1

Marc-Aurèle Massard

ActuaLitté
LE COURS - Un rappel des points les plus importants, et les principales difficultés et erreurs mises en avant. - 108 méthodes présentées étape par étape. - Des conseils pour la rédaction. - Des extraits de programmes en Python. LES EXERCICES - 161 questions de cours pour tester ses connaissances. - 196 exercices d'entraînement pour appliquer le cours. - 177 exercices d'approfondissement, parfois extraits de sujets de concours, pour se préparer au mieux. - Tous les corrigés détaillés.

Par Marc-Aurèle Massard
Chez Dunod

|

Auteur

Marc-Aurèle Massard

Editeur

Dunod

Genre

Mathématiques Prépas

Maths et informatique BCPST 1

Marc-Aurèle Massard

Paru le 03/09/2025

672 pages

Dunod

42,00 €

