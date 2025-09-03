Maths et informatique BCPST 1

LE COURS - Un rappel des points les plus importants, et les principales difficultés et erreurs mises en avant. - 108 méthodes présentées étape par étape. - Des conseils pour la rédaction. - Des extraits de programmes en Python. LES EXERCICES - 161 questions de cours pour tester ses connaissances. - 196 exercices d'entraînement pour appliquer le cours. - 177 exercices d'approfondissement, parfois extraits de sujets de concours, pour se préparer au mieux. - Tous les corrigés détaillés.