Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman étranger

Un rêve de feu

Erik Larson, Hubert Tézenas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après Dans le jardin de la bête et La Splendeur et l'Infamie , le nouveau chef-d'oeuvre d'Erik Larson ! 6 novembre 1860 : Abraham Lincoln devient président des Etats-Unis. Cinq mois plus tard, la guerre de Sécession commence. Si, durant cette période, la crise est alimentée par les positions du Nord et du Sud sur l'esclavage, la fracture s'avère beaucoup plus profonde au sein du pays. En quelques semaines, les opinions se font inconciliables au coeur même des familles, les discussions deviennent impossibles, les conflits se multiplient, les amitiés et les couples se déchirent. La guerre se profile et personne ne semble avoir le pouvoir de l'empêcher. Face au fanatisme et aux trahisons, Lincoln lui-même, en dépit de ses nombreux talents, se sent impuissant. Ces cinq mois, écrit-il, ont été " tellement incroyables que si j'avais pu les anticiper, je n'aurais pas cru possible de pouvoir y survivre ". Avec un sens de l'intrigue et du suspense digne des plus grands auteurs de thrillers, Erik Larson nous raconte, à partir de nombreux documents inédits, l'histoire de cette période exceptionnelle où les positions tranchées des uns et des autres vont peu à peu mener à une catastrophe inévitable. Ce récit captivant, consacré à la fragilité d'une démocratie confrontée à la peur et l'extrémisme, nous offre également, en creux, l'occasion d'une réflexion passionnante sur l'époque moderne.

Par Erik Larson, Hubert Tézenas
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Erik Larson, Hubert Tézenas

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un rêve de feu par Erik Larson, Hubert Tézenas

Commenter ce livre

 

Un rêve de feu

Erik Larson trad. Hubert Tézenas

Paru le 21/08/2025

704 pages

Le Cherche Midi

26,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749181752
9782749181752
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.