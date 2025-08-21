Un rêve de feu

Après Dans le jardin de la bête et La Splendeur et l'Infamie , le nouveau chef-d'oeuvre d'Erik Larson ! 6 novembre 1860 : Abraham Lincoln devient président des Etats-Unis. Cinq mois plus tard, la guerre de Sécession commence. Si, durant cette période, la crise est alimentée par les positions du Nord et du Sud sur l'esclavage, la fracture s'avère beaucoup plus profonde au sein du pays. En quelques semaines, les opinions se font inconciliables au coeur même des familles, les discussions deviennent impossibles, les conflits se multiplient, les amitiés et les couples se déchirent. La guerre se profile et personne ne semble avoir le pouvoir de l'empêcher. Face au fanatisme et aux trahisons, Lincoln lui-même, en dépit de ses nombreux talents, se sent impuissant. Ces cinq mois, écrit-il, ont été " tellement incroyables que si j'avais pu les anticiper, je n'aurais pas cru possible de pouvoir y survivre ". Avec un sens de l'intrigue et du suspense digne des plus grands auteurs de thrillers, Erik Larson nous raconte, à partir de nombreux documents inédits, l'histoire de cette période exceptionnelle où les positions tranchées des uns et des autres vont peu à peu mener à une catastrophe inévitable. Ce récit captivant, consacré à la fragilité d'une démocratie confrontée à la peur et l'extrémisme, nous offre également, en creux, l'occasion d'une réflexion passionnante sur l'époque moderne.