En 48 pages et 22 fiches pratiques, le Petit Micro-Entrepreneur fournit les notions et pratiques indispensables du régime de l'auto-entrepreneur, en présentant notamment : - le statut et le choix du régime - les aides à la création - les aspects sociaux et fiscaux - les formalités à respecter - la gestion de l'activité - le développement de l'activité - le parcours pratique de l'auto-entrepreneurPlus de 11 000 exemplaires vendus depuis la première édition ! ++ Nouveau : inclus un test interactif pour tester ses connaissances ++------------------------------------ ? Depuis 19 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ------------------------------------ ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------