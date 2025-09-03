Inscription
Le petit Micro-entrepreneur

Monique Sentey

ActuaLitté
En 48 pages et 22 fiches pratiques, le Petit Micro-Entrepreneur fournit les notions et pratiques indispensables du régime de l'auto-entrepreneur, en présentant notamment : - le statut et le choix du régime - les aides à la création - les aspects sociaux et fiscaux - les formalités à respecter - la gestion de l'activité - le développement de l'activité - le parcours pratique de l'auto-entrepreneurPlus de 11 000 exemplaires vendus depuis la première édition ! ++ Nouveau : inclus un test interactif pour tester ses connaissances ++------------------------------------ ? Depuis 19 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ------------------------------------ ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------

Monique Sentey
Dunod

|

Auteur

Monique Sentey

Editeur

Dunod

Genre

TPE, PME, PMI

Le petit Micro-entrepreneur

Monique Sentey

Paru le 03/09/2025

48 pages

Dunod

4,90 €

ActuaLitté
9782100879397
