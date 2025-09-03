Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Le petit RGPD

Xavier Leonetti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 48 pages et 19 fiches pratiques, le Petit RGPD fournit toutes les notions indispensables en matière de protection des données, en présentant notamment : - les contours exhaustifs du RGPD - les principales règles de protection des données - le registre de traitement de données - le droit des personnes - le tri et la sécurité des données - la notification d'une violation - les règles des entreprises contraignantes - la transmission de données - les codes de conduite et les certifications - les instances de contrôle - les sanctions, voies et recours++ Nouveau : inclus un test interactif pour tester ses connaissances ++ ------------------------------------ ? Depuis 19 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ------------------------------------ ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------

Par Xavier Leonetti
Chez Dunod

|

Auteur

Xavier Leonetti

Editeur

Dunod

Genre

rgpd

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit RGPD par Xavier Leonetti

Commenter ce livre

 

Le petit RGPD

Xavier Leonetti

Paru le 03/09/2025

48 pages

Dunod

4,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100879373
9782100879373
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.