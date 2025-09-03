En 48 pages et 19 fiches pratiques, le Petit RGPD fournit toutes les notions indispensables en matière de protection des données, en présentant notamment : - les contours exhaustifs du RGPD - les principales règles de protection des données - le registre de traitement de données - le droit des personnes - le tri et la sécurité des données - la notification d'une violation - les règles des entreprises contraignantes - la transmission de données - les codes de conduite et les certifications - les instances de contrôle - les sanctions, voies et recours++ Nouveau : inclus un test interactif pour tester ses connaissances ++ ------------------------------------ ? Depuis 19 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ------------------------------------ ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------