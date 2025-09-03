Inscription
#Essais

Bricoler le vivant

Jean-Baptiste de Panafieu

ActuaLitté
Depuis des siècles, l'humanité rêve de dépasser ses limites, transformer le vivant et prolonger la jeunesse. Les avancées scientifiques du xxe siècle, comme la découverte de l'ADN, ont renforcé ces espoirs. Grâce à elles, il est désormais possible de guérir de nombreuses maladies, de résoudre des enquêtes criminelles, de découvrir nos origines familiales ou de protéger des espèces menacées d'extinction. Mais ce tableau comporte une face plus sombre. Est-il réellement utile de ressusciter le mammouth ou l'homme de Néandertal ? Devons-nous développer les OGM, au risque d'impacter la biodiversité ? Avons-nous le droit moral de chercher à "améliorer" l'espèce humaine ? A qui profitent toutes ces tentatives de bricoler le vivant ? Jean-Baptiste de Panafieu explore ces biotechnologies modernes, de la thérapie génique au transhumanisme, en passant par les dernières recherches sur l'ARN messager et les ciseaux moléculaires, tout en interrogeant les problèmes éthiques soulevés par notre capacité à manipuler la nature et en pointant les dangers associés.

Par Jean-Baptiste de Panafieu
Chez Dunod

|

Auteur

Jean-Baptiste de Panafieu

Editeur

Dunod

Genre

Sciences de la vie

Bricoler le vivant

Jean-Baptiste de Panafieu

Paru le 03/09/2025

192 pages

Dunod

17,90 €

ActuaLitté
9782100874408
