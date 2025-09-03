Une petite fille... à croquer !

Il y a bien longtemps dans la montagne du Liban, vivait la gentille Wardé. Malheureusement, du rose pâle de ses joues au rose gourmand de ses lèvres, la petite fille avait tout pour mettre en appétit Mal'Ghoula, la redoutable ogresse. Par trois fois, celle-ci réussit à attraper la petite fille dans son grand sac... Par trois fois, la maligne petite fille trouvera un moyen pour lui échapper, et arrivera même à se débarrasser de la cruelle ogresse pour toujours... Un conte du Liban inédit et haut en couleurs.