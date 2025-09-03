Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Une petite fille... à croquer !

Christine Frasseto, Geneviève Godbout

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il y a bien longtemps dans la montagne du Liban, vivait la gentille Wardé. Malheureusement, du rose pâle de ses joues au rose gourmand de ses lèvres, la petite fille avait tout pour mettre en appétit Mal'Ghoula, la redoutable ogresse. Par trois fois, celle-ci réussit à attraper la petite fille dans son grand sac... Par trois fois, la maligne petite fille trouvera un moyen pour lui échapper, et arrivera même à se débarrasser de la cruelle ogresse pour toujours... Un conte du Liban inédit et haut en couleurs.

Par Christine Frasseto, Geneviève Godbout
Chez Flammarion

|

Auteur

Christine Frasseto, Geneviève Godbout

Editeur

Flammarion

Genre

Contes des 4 coins du monde

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une petite fille... à croquer ! par Christine Frasseto, Geneviève Godbout

Commenter ce livre

 

Une petite fille... à croquer !

Christine Frasseto, Geneviève Godbout

Paru le 03/09/2025

32 pages

Flammarion

5,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080483126
9782080483126
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.