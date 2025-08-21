Penser l'hôpital de l'intérieur

Chaque année, nous entendons les mêmes débats dans le monde de la santé : financements de l'hôpital public, poids de la bureaucratie administrative, difficultés d'organisation des services, manque de moyens, modèle de management depuis la crise du covid-19, perte de sens des soignants. Dans ce contexte, l'ouvrage apporte un point de vue original sur des dilemmes qui sont généralement passés sous silence au quotidien, notamment parce que les professionnels considèrent soit qu'ils ne peuvent pas les aborder (obéissance, loyauté, éthique), que les sujets soulevés sont intraitables (évolutions des moeurs, conflits de génération, politique, sens au travail), ou que cela nuirait au climat de travail (hiérarchie, intimité psychologique, intimidation). L'enjeu principal est de se réapproprier une culture de travail propre à l'hôpital public. Pour cela, l'ouvrage répond aux questions identitaires des nombreux soignants, cadres, directeurs et managers médicaux : comment décrire ce que je vis comme situation dans mon service pour en comprendre sa complexité ? De quelle manière répondre aux critiques permanentes qui sont portées sur mon lieu de travail ? L'hôpital est-il un milieu professionnel comme un autre ? Comment se réapproprier l'engagement pour l'hôpital ? L'auteur est à la fois directeur d'hôpital en exercice dans un grand CHU, philosophe et conférencier ; l'essai définit les termes de ses interrogations, les situe dans des expériences concrètes et apporte une réponse pour sortir de la complexité.