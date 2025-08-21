Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Penser l'hôpital de l'intérieur

Frédéric Spinhirny

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chaque année, nous entendons les mêmes débats dans le monde de la santé : financements de l'hôpital public, poids de la bureaucratie administrative, difficultés d'organisation des services, manque de moyens, modèle de management depuis la crise du covid-19, perte de sens des soignants. Dans ce contexte, l'ouvrage apporte un point de vue original sur des dilemmes qui sont généralement passés sous silence au quotidien, notamment parce que les professionnels considèrent soit qu'ils ne peuvent pas les aborder (obéissance, loyauté, éthique), que les sujets soulevés sont intraitables (évolutions des moeurs, conflits de génération, politique, sens au travail), ou que cela nuirait au climat de travail (hiérarchie, intimité psychologique, intimidation). L'enjeu principal est de se réapproprier une culture de travail propre à l'hôpital public. Pour cela, l'ouvrage répond aux questions identitaires des nombreux soignants, cadres, directeurs et managers médicaux : comment décrire ce que je vis comme situation dans mon service pour en comprendre sa complexité ? De quelle manière répondre aux critiques permanentes qui sont portées sur mon lieu de travail ? L'hôpital est-il un milieu professionnel comme un autre ? Comment se réapproprier l'engagement pour l'hôpital ? L'auteur est à la fois directeur d'hôpital en exercice dans un grand CHU, philosophe et conférencier ; l'essai définit les termes de ses interrogations, les situe dans des expériences concrètes et apporte une réponse pour sortir de la complexité.

Par Frédéric Spinhirny
Chez Berger-Levrault

|

Auteur

Frédéric Spinhirny

Editeur

Berger-Levrault

Genre

Histoire des idées politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Penser l'hôpital de l'intérieur par Frédéric Spinhirny

Commenter ce livre

 

Penser l'hôpital de l'intérieur

Frédéric Spinhirny

Paru le 21/08/2025

138 pages

Berger-Levrault

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782701323169
9782701323169
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.