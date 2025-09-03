Souffle d'hiver

"Souffle dans tes mains. FFFF Souffle plus fort. FFFFFFFF Tu entends le vent ? " Les mots et le rythme de cette histoire vous invitent à un délicieux voyage au coeur de l'hiver. " Notre langue s'apprend avec la musique des mots, mais aussi avec le corps, les mains marionnettes... Cette série est une invitation à lire des histoires aux enfants dès leurs premiers jours pour les encourager à communiquer, s'exprimer, parler dans la joie et la douceur". Jo Witek 1 livre + 1 lien d'écoute avec une musique originale de Flavia Perez et une lecture de Jo Witek sur la musique.