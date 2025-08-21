A quatorze ans, Alice est une adolescente comme les autres. Elle dissimule ses yeux sous une longue frange et des couches d'eye-liner. A la différence des filles de son âge, elle pèse 36 kilos et ne mange que trois pommes par jour. A l'hôpital, elle découvre un monde de blouses blanches et de nuits sans sommeil. Chaque jour, Alice raconte sa vie minuscule dans un cahier : les traitements révoltants et la rencontre salvatrice avec celles qui, comme elle, sont tombées du ciel. Un premier roman bouleversant, dont l'écriture pleine de rage et de poésie coupe le souffle. Alice Develey a composé ce premier roman à partir de ses souvenirs. Evénement de la rentrée littéraire 2024, Tombée du ciel signe la naissance d'une grande écrivaine. " De l'art brut. " Jérôme Garcin - Le Nouvel Obs " Le premier roman le plus marquant de la rentrée. " Ambre Chalumeau - Quotidien " Un choc littéraire ! " France Inter " Un roman impossible à oublier. " Le Parisien " Un livre coup-de-poing qui résonnera longtemps en vous. " L'Express - PRIX PREMIERE PLUME DU FURET DU NORD 2024 PRIX - REVELATION DE LA FORET DES LIVRES 2024 - SELECTION PRIX DE FLORE 2024