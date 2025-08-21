It Feels like Summer

Sous les étoiles du quartier, Neijma rêve d'une révolution. Sasha, elle, se fiche de tout, sauf de Sofiane. Mais quand le lycée est ravagé par une bande d'inconnus, les deux amies doivent battre le pouls du changement. Epaulée par Eve, la jolie fille des quartiers huppés, et inspirée par Noah, en pleine métamorphose de genre, la bande d'amis se dresse courageusement pour revendiquer ses droits. Quand les coeurs se soulèvent, les miracles se produisent. C'est Sasha, avec son trouble de l'attention, son humour et sa sensibilité qui raconte cette histoire. Un roman young adult qui plonge au coeur du changement, de la solidarité et d'une génération audacieuse.