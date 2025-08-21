Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Bande dessinée jeunesse

It Feels like Summer

Esther Aury

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sous les étoiles du quartier, Neijma rêve d'une révolution. Sasha, elle, se fiche de tout, sauf de Sofiane. Mais quand le lycée est ravagé par une bande d'inconnus, les deux amies doivent battre le pouls du changement. Epaulée par Eve, la jolie fille des quartiers huppés, et inspirée par Noah, en pleine métamorphose de genre, la bande d'amis se dresse courageusement pour revendiquer ses droits. Quand les coeurs se soulèvent, les miracles se produisent. C'est Sasha, avec son trouble de l'attention, son humour et sa sensibilité qui raconte cette histoire. Un roman young adult qui plonge au coeur du changement, de la solidarité et d'une génération audacieuse.

Par Esther Aury
Chez Arcane 17

|

Auteur

Esther Aury

Editeur

Arcane 17

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur It Feels like Summer par Esther Aury

Commenter ce livre

 

It Feels like Summer

Esther Aury

Paru le 21/08/2025

256 pages

Arcane 17

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493049575
9782493049575
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.