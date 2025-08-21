Ils ont assassiné mon grand-père à Guelma en 1945

Le 8 mai 1945, alors que la France célèbre la victoire contre le nazisme, un autre drame se joue en Algérie. Dans plusieurs villes algériennes, dont Guelma, des milliers de Français musulmans (entre 10 000 et 40 000) sont massacrés dans une répression d'une brutalité inouïe. Le grand-père et les deux oncles de Sabrina Abda figurent parmi les victimes, fusillés puis brûlés. Toute son enfance, cette tragédie lui a été tue. Ce n'est qu'à ses 18 ans que son père, bouleversé à jamais par cette perte, lui a révélé la vérité. Dès lors, elle cherche à comprendre. Durant des années, elle travaille à rassembler plus de 700 documents où, peu à peu, l'horreur apparaît dans toute son ampleur : arrestations arbitraires, tortures, exécutions sommaires, charniers dissimulés, fours crématoires en périphérie de la ville ... Ce livre est le fruit de témoignages familiaux et de nombreuses recherches menées avec son cousin, dans les Archives nationales. Un témoignage intime et une enquête rigoureuse sur une histoire longtemps passée sous silence.