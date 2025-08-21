Drôles d'histoires - Otto va à l'école

Bienvenue dans l'univers attachant et plein d'humour des " Drôles d'histoires " ! Retrouvez Otto et ses amis à travers une collection de livres à lire seul dès la grande section de maternelle ou l'entrée au CP. Conçue par une orthophoniste, cette collection permet à l'enfant de développer ses talents de lecteur dans la joie et l'autonomie. Chaque livre propose une histoire drôle et attachante, un texte adapté et des illustrations colorées. Tout est fait pour permettre au jeune lecteur de développer naturellement le plaisir de lire !