Drôles d'histoires - Otto va à l'école

Marie Dortier, Claire Rigaud

ActuaLitté
Bienvenue dans l'univers attachant et plein d'humour des " Drôles d'histoires " ! Retrouvez Otto et ses amis à travers une collection de livres à lire seul dès la grande section de maternelle ou l'entrée au CP. Conçue par une orthophoniste, cette collection permet à l'enfant de développer ses talents de lecteur dans la joie et l'autonomie. Chaque livre propose une histoire drôle et attachante, un texte adapté et des illustrations colorées. Tout est fait pour permettre au jeune lecteur de développer naturellement le plaisir de lire !

Marie Dortier, Claire Rigaud
Chez Eyrolles

Auteur

Marie Dortier, Claire Rigaud

Editeur

Eyrolles

Genre

Ecriture, lecture

Drôles d'histoires - Otto va à l'école

Marie Dortier, Claire Rigaud

Paru le 21/08/2025

34 pages

Eyrolles

8,90 €

9782416020452
