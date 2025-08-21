Inscription
Airfryer Solo/Duo

Lene Knudsen

L'Airfryer version solo ou duo pour se régaler et varier les plats au quotidien ! Découvrez plus de 120 recettes créatives et gourmandes, à déguster en solo ou en bonne compagnie ! Des recettes toutes simples jusqu'aux grands classiques en passant par la cuisine du monde, que de très bons petits plats riches en saveurs, cuisinés à l'Airfryer. Tacos, pizza, croque-monsieur, sandwichs, ou autres gratins, boulettes, brochettes, cuisses de canard, mais aussi pad thaï, poulet korma ou curry de crevettes. Et même quelques recettes sucrées ! Ce n'est pas parce qu'on est seul ou à deux qu'on va se priver !

Par Lene Knudsen
Chez First

Auteur

Lene Knudsen

Editeur

First

Genre

Cuisine au robot

Airfryer Solo/Duo

Lene Knudsen

Paru le 21/08/2025

256 pages

First

16,95 €

9782412103128
