Airfryer Solo/Duo

L'Airfryer version solo ou duo pour se régaler et varier les plats au quotidien ! Découvrez plus de 120 recettes créatives et gourmandes, à déguster en solo ou en bonne compagnie ! Des recettes toutes simples jusqu'aux grands classiques en passant par la cuisine du monde, que de très bons petits plats riches en saveurs, cuisinés à l'Airfryer. Tacos, pizza, croque-monsieur, sandwichs, ou autres gratins, boulettes, brochettes, cuisses de canard, mais aussi pad thaï, poulet korma ou curry de crevettes. Et même quelques recettes sucrées ! Ce n'est pas parce qu'on est seul ou à deux qu'on va se priver !