Les troubles des apprentissages pour les Nuls

Quoi de neuf pour les enfants en délicatesse avec la scolarité ? Avant, il y avait des " bons " et des " mauvais élèves ". Aujourd'hui, on parle d'enfants " dys-quelque chose ". Ce livre montre qu'il ne s'agit pas juste d'un changement de vocabulaire : c'est une révolution qui a eu lieu, en lien avec les récents progrès des neurosciences. Et cela change tout ! En dépit de leur sérieux et de leur motivation, ces enfants peuvent être mal aiguillés, perdre toute confiance en eux et échouer dans leur scolarité. Ils ne sont ni fainéants, ni " nuls en tout ". Ils sont au contraire plein de qualités, très capables d'apprendre. Et on sait désormais repérer ces dysfonctionnements focalisés qui parasitent les apprentissages de ces enfants, et dans la plupart des cas, les contourner et en limiter les impacts. Ce livre, enrichi d'exemples et de cas pratiques, permet à chacun de comprendre et de repérer les troubles dys-. Il propose une adaptation simple des méthodes d'apprentissages pour accompagner au plus tôt les enfants dans leur scolarité. Un outil sur-mesure pour un apprentissage réussi et sans souffrance !