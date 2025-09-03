Ma vie avec les Walter Boys

Jackie est de retour au ranch de la famille Walter après un été passé à New York. Là-bas, elle n'a pas donné de nouvelles à Cole. Pourtant, elle n'a jamais cessé de penser à lui et au baiser d'adieu qu'ils ont échangé avant son départ. Si Jackie pensait pouvoir l'éviter maintenant qu'il travaille en ville, très vite, elle comprend qu'ils ne peuvent se tenir loin de l'autre. Entre eux, les sentiments refont surface, et les choses se compliquent : Cole est le garçon qu'elle n'arrive pas à oublier, et les Walter, la famille dont elle ne peut plus se passer. Jackie est-elle prête à franchir une nouvelle étape dans sa vie : s'autoriser à aimer et être aimée en retour ?