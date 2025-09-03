Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Ma vie avec les Walter Boys

Sophie Dabat, Novak Ali

ActuaLitté
Jackie est de retour au ranch de la famille Walter après un été passé à New York. Là-bas, elle n'a pas donné de nouvelles à Cole. Pourtant, elle n'a jamais cessé de penser à lui et au baiser d'adieu qu'ils ont échangé avant son départ. Si Jackie pensait pouvoir l'éviter maintenant qu'il travaille en ville, très vite, elle comprend qu'ils ne peuvent se tenir loin de l'autre. Entre eux, les sentiments refont surface, et les choses se compliquent : Cole est le garçon qu'elle n'arrive pas à oublier, et les Walter, la famille dont elle ne peut plus se passer. Jackie est-elle prête à franchir une nouvelle étape dans sa vie : s'autoriser à aimer et être aimée en retour ?

Par Sophie Dabat, Novak Ali
Chez Hachette

|

Auteur

Sophie Dabat, Novak Ali

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

Ma vie avec les Walter Boys

Novak Ali trad. Sophie Dabat

Paru le 03/09/2025

416 pages

Hachette

18,00 €

ActuaLitté
9782017343639
