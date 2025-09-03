Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

La ferme

Romain Guyard, Weronika Salach

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- Un bloc de 12 pages d'activités magiques sur la thématique de la ferme, relié par une wire'o, avec un feutre à réservoir à eau maintenu au plat 3 de l'ouvrage par un élastique, visible dès la couverture. - Grâce à son feutre à remplir avec de l'eau, l'enfant passe sur les pages et fait apparaître comme par magie les images et les couleurs pour ensuite disparaître. 6 activités ludiques, faciles d'utilisation, sans se tacher, réutilisables : 2 cherche & trouve, 1 jeu de "bon chemin", 1 coloriage, 1 page de dessin, 1 page de graphisme.

Par Romain Guyard, Weronika Salach
Chez Hachette

|

Auteur

Romain Guyard, Weronika Salach

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La ferme par Romain Guyard, Weronika Salach

Commenter ce livre

 

La ferme

Romain Guyard, Weronika Salach

Paru le 03/09/2025

26 pages

Hachette

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017335672
9782017335672
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.