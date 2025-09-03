- Un bloc de 12 pages d'activités magiques sur la thématique de la ferme, relié par une wire'o, avec un feutre à réservoir à eau maintenu au plat 3 de l'ouvrage par un élastique, visible dès la couverture. - Grâce à son feutre à remplir avec de l'eau, l'enfant passe sur les pages et fait apparaître comme par magie les images et les couleurs pour ensuite disparaître. 6 activités ludiques, faciles d'utilisation, sans se tacher, réutilisables : 2 cherche & trouve, 1 jeu de "bon chemin", 1 coloriage, 1 page de dessin, 1 page de graphisme.