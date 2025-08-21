Inscription
#Imaginaire

Les disciples de Chaos

Laurent Philibert-Caillat, M.K. Lobb

ActuaLitté
" Le temps de la rébellion est passé ; l'heure est à la conquête. " Après la libération des rebelles, Rossana et Damian pensent enfin avoir attiré l'attention des disciples sur l'injustice régnant à Ombrazia. Alors qu'ils s'apprêtent à défendre la cause des défavorisés, malgré la volonté des dirigeants à maintenir le statu quo, les rebelles sont arrêtés et envoyés dans le nord pour combattre l'armée de Brechaat. Déterminés à sauver leurs amis, Roz et Damian n'ont d'autre choix que de se rendre en territoire ennemi. Mais le périple s'annonce dangereux. La rumeur prétend que Brechaat grouille de puissants disciples de Chaos, et Damian lui-même semble être sous l'emprise d'une force néfaste. Pourront-ils sauver les défavorisés et mettre un terme à la guerre entre Ombrazia et Brechaat, sans se perdre eux-mêmes en chemin ? Traduit de l'anglais par Laurent Philibert-Caillat "Intrigue politique, danger, quête existentielle : cette nouvelle plongée dans l'univers d'Ombrazia ravira les fans, qui ne seront pas déçus par la conclusion explosive du diptyque de M. K. Lobb. ' - Kate Elliott, autrice de la série La Couronne d'Etoiles

Par Laurent Philibert-Caillat, M.K. Lobb
Chez PAL

|

Auteur

Laurent Philibert-Caillat, M.K. Lobb

Editeur

PAL

Genre

Mondes fantastiques

Les disciples de Chaos

M.K. Lobb trad. Laurent Philibert-Caillat

Paru le 21/08/2025

PAL

8,60 €

ActuaLitté
9782385651015
© Notice établie par ORB
