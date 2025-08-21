L'Héritage du Jade

" Souviens-toi simplement que j'ai toujours pris mes décisions en considérant ce qui était le mieux pour toi. " Le monde se remet à peine de la guerre qui a opposé ses deux superpuissances qu'une autre prend déjà sa place : la Guerre Lente. Cette dernière n'utilise plus de soldats, d'armes ni de bombes, mais le cinéma, la médecine et l'économie. Les alliances entre les pays changent et, face à ce nouvel équilibre mondial, les clans rivaux d'Os Emeraude doivent user de tous leurs atouts pour maintenir leur domination sur Kékon. L'île n'est plus isolée comme autrefois, et les Os Emeraude ne peuvent plus vivre selon leurs traditions ancestrales. Le conflit qui oppose la famille Kaul au clan de la Montagne est loin d'être terminé, et ses ennemis guettent la moindre de ses faiblesses pour frapper. Alors qu'une nouvelle génération s'apprête à prendre la relève, les clans doivent songer à l'avenir : à quoi ressemblera le monde qu'Hilo, Shae et Anden lègueront à leurs héritiers ? Traduit de l'anglais par Gaspard Houi "Des scènes de combat épiques et un world-building éclatant donnent vie à l'histoire poignante et mémorable d'une famille prise dans les mailles d'une guerre des gangs féroce. ' - Kate Elliott, autrice de la série La Couronne d'Etoiles