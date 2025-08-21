Ambitions et petite enfance

Ce livre, optimiste et bienveillant, est une invitation à penser, à cheminer à travers un ensemble de mots et de concepts aux résonances du "? prendre soin ? " . Il s'est écrit à partir d'observations, de rencontres, de discussions, de réflexions partagées au coeur des pratiques de professionnels. Il se fait l'écho d'une envie extraordinaire d'ouverture et d'analyses à partager sans modération ! "Cet ouvrage ne vise pas à inquiéter la bonne conscience des éducateurs ou des parents, mais cherche plutôt à montrer que l'on peut voir les choses autrement. ". . - extrait de la préface de Laurent Bachler, professeur de philosophie. Chaque partie est le fruit d'un long travail d'analyse, de débat, de trouvailles pour faire réagir, réfléchir et peut-être changer les habitudes. Ce livre encourage une ambition déterminée pour rendre possible l'accompagnement de tous, en toute humanité partagée. Laurent Bachler ajoute dans sa préface : " Au moment de conclure l'ouvrage, Christine Schuhl écrit cette formule, qui résume en quelques mots l'essentiel ? : "Tout le subtil est invisible". C'est une belle formule, élégante et simple, qui résume parfaitement l'esprit de ce livre".