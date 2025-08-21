Une mystérieuse maladie transforme les pulsions en éruptions incontrôlables. "Extair", Un phénomène mystérieux où des chiffres marqués sur le poignet déclenchent des émotions intenses s'ils sont impairs. Rio cache son secret à Takeru... jusqu'à un incident en plein cours. Un érotisme doux-amer sublimé par un dessin sensuel et une mise en scène délicate. Entre romance brûlante et comédie débridée, Pulsion estivale rassemble deux récits où désir et sentiments s'enlacent sous un soleil écrasant, explorant avec sensualité les vertiges du plaisir et les élans du coeur. Un récit qui conjugue habilement tension sexuelle et émotion sincère, dans une ambiance estivale moite. Shioroku, avec son trait délicat et expressif, parvient à capturer l'essence des émotions de jeunesse. Les scènes érotiques ne sont jamais gratuites et servent toujours le développement des personnages. L'auteur aborde des thèmes tels que la découverte de soi, la peur du rejet et l'acceptation de ses désirs, le tout dans une ambiance estivale envoûtante.