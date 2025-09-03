Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le guide Hachette des vins

Stéphane Rosa, Mathieu Persan, Léonie Schlosser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 1985, naissait le 1er Guide Hachette des Vins, fondé sur des principes simples et intangibles, inchangés depuis 40 ans, qui garantissent sa qualité de sélection, son indéfectible indépendance et son unicité en France et dans le monde : - des dégustations à l'aveugle pour s'affranchir de paramètres subjectifs tels que la notoriété du domaine ; seuls l'appellation et le millésime du vin sont connus au moment des dégustations - des dégustations en région : pas de dégustation orientée dans nos bureaux parisiens, ni d'ostracisme (toutes les appellations et IGP sont concernées) - des dégustations par des professionnels de la région concernée : pas d'approximation, mais des dégustateurs qui maîtrisent (sur le bout de la langue) les critères de leurs appellations - des dégustations collégiales, qui réunissent différentes " subjectivités professionnelles " (oenologues, techniciens, sommeliers, négociants, vignerons...) pour aboutir à une plus grande objectivité et pour se préserver d'un goût unique - des inscriptions libres et gratuites pour les producteurs, aucune publicité directe ou indirecte de la filière viticole : la garantie d'une totale indépendanceA partir de 35 000 vins dégustés, chaque édition, entièrement inédite avec de nouvelles cuvées et de nouveaux millésimes, opère une sélection drastique de ce que la France viticole propose de meilleur : soit quelque 7 à 8 000 vins retenus, notés de 1 à 3 étoiles, dont environ 500 coups de coeur, 2 000 bons rapports qualité/prix et plus de 1 000 vins bio. Et aussi " les Vignerons et Vigneronnes de l'année " , désignés par la rédaction. En résumé : - UN GUIDE ATTACHE A LA DIVERSITE - UN GUIDE INDEPENDANT ET OBJECTIF - DES VINS POUR TOUS LES GOUTS ET A TOUS LES PRIXLE GUIDE HACHETTE DES VINS : 40 ANS D'INDEPENDANCE, DE FIABILITE ET DE DIVERSITE

Par Stéphane Rosa, Mathieu Persan, Léonie Schlosser
Chez Hachette

|

Auteur

Stéphane Rosa, Mathieu Persan, Léonie Schlosser

Editeur

Hachette

Genre

Guides des vins, dégustation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le guide Hachette des vins par Stéphane Rosa, Mathieu Persan, Léonie Schlosser

Commenter ce livre

 

Le guide Hachette des vins

Stéphane Rosa

Paru le 03/09/2025

1216 pages

Hachette

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017315414
9782017315414
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.