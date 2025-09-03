Le guide Hachette des vins

En 1985, naissait le 1er Guide Hachette des Vins, fondé sur des principes simples et intangibles, inchangés depuis 40 ans, qui garantissent sa qualité de sélection, son indéfectible indépendance et son unicité en France et dans le monde : - des dégustations à l'aveugle pour s'affranchir de paramètres subjectifs tels que la notoriété du domaine ; seuls l'appellation et le millésime du vin sont connus au moment des dégustations - des dégustations en région : pas de dégustation orientée dans nos bureaux parisiens, ni d'ostracisme (toutes les appellations et IGP sont concernées) - des dégustations par des professionnels de la région concernée : pas d'approximation, mais des dégustateurs qui maîtrisent (sur le bout de la langue) les critères de leurs appellations - des dégustations collégiales, qui réunissent différentes " subjectivités professionnelles " (oenologues, techniciens, sommeliers, négociants, vignerons...) pour aboutir à une plus grande objectivité et pour se préserver d'un goût unique - des inscriptions libres et gratuites pour les producteurs, aucune publicité directe ou indirecte de la filière viticole : la garantie d'une totale indépendanceA partir de 35 000 vins dégustés, chaque édition, entièrement inédite avec de nouvelles cuvées et de nouveaux millésimes, opère une sélection drastique de ce que la France viticole propose de meilleur : soit quelque 7 à 8 000 vins retenus, notés de 1 à 3 étoiles, dont environ 500 coups de coeur, 2 000 bons rapports qualité/prix et plus de 1 000 vins bio. Et aussi " les Vignerons et Vigneronnes de l'année " , désignés par la rédaction. En résumé : - UN GUIDE ATTACHE A LA DIVERSITE - UN GUIDE INDEPENDANT ET OBJECTIF - DES VINS POUR TOUS LES GOUTS ET A TOUS LES PRIXLE GUIDE HACHETTE DES VINS : 40 ANS D'INDEPENDANCE, DE FIABILITE ET DE DIVERSITE