Puisque vous m'abandonnez, je vous mettrai à genoux Tome 3

Une série vendue à plus de 2, 7 millions d'exemplaires au japon ! A présent unis par les liens du mariage, les corps et les coeurs d'Agnès et Lucillus ne font plus qu'un. Pour combler le fossé qui les séparait, les deux amants s'aiment jour après jour, mais Lucillus reste secrètement jaloux du cousin de son épouse. Depuis toujours, personne n'a jamais réussi à bouleverser le prince, à l'exception d'Agnès. Elle seule a réussi à briser les murs qu'il avait érigés autour de son coeur depuis l'enfance. Leur histoire d'amour complexe s'éclaircit... ? !