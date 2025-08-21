Inscription
#Manga

Puisque vous m'abandonnez, je vous mettrai à genoux Tome 3

Selen, Takako Midori

Une série vendue à plus de 2, 7 millions d'exemplaires au japon ! A présent unis par les liens du mariage, les corps et les coeurs d'Agnès et Lucillus ne font plus qu'un. Pour combler le fossé qui les séparait, les deux amants s'aiment jour après jour, mais Lucillus reste secrètement jaloux du cousin de son épouse. Depuis toujours, personne n'a jamais réussi à bouleverser le prince, à l'exception d'Agnès. Elle seule a réussi à briser les murs qu'il avait érigés autour de son coeur depuis l'enfance. Leur histoire d'amour complexe s'éclaircit... ? !

Par Selen, Takako Midori
Chez Meian Editions

Auteur

Selen, Takako Midori

Editeur

Meian Editions

Genre

Josei/femme

Paru le 21/08/2025

178 pages

7,95 €

9782385039387
