Le petit livre des roses

Pourquoi les roses parfumées durent-elles moins longtemps que les inodores ? Qui a chanté la rose ? Quelle est la recette de l'eau de rose ? Que symbolise la rose blanche ? D'où provient la rose de Provins ? Quelles sont les plus belles roseraies de France ? Pourquoi offre-t-on des roses roses à la fête des Mères ? A quoi sert l'huile essentielle de rose ? Qui a créé la roseraie de l'Haÿ-les-Roses ? Quand est apparue la tradition de la rosière ? ... Ce petit album illustré raconte les roses de toutes les couleurs à travers la botanique, l'histoire, la littérature, la poésie, les chansons...