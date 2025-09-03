Inscription
#Beaux livres

Le petit livre des roses

Michel Beauvais, Agathe Haevermans

Pourquoi les roses parfumées durent-elles moins longtemps que les inodores ? Qui a chanté la rose ? Quelle est la recette de l'eau de rose ? Que symbolise la rose blanche ? D'où provient la rose de Provins ? Quelles sont les plus belles roseraies de France ? Pourquoi offre-t-on des roses roses à la fête des Mères ? A quoi sert l'huile essentielle de rose ? Qui a créé la roseraie de l'Haÿ-les-Roses ? Quand est apparue la tradition de la rosière ? ... Ce petit album illustré raconte les roses de toutes les couleurs à travers la botanique, l'histoire, la littérature, la poésie, les chansons...

Par Michel Beauvais, Agathe Haevermans
Chez Hachette

Auteur

Michel Beauvais, Agathe Haevermans

Editeur

Hachette

Genre

Fleurs sauvages

Le petit livre des roses

Michel Beauvais

Paru le 03/09/2025

176 pages

Hachette

19,95 €

9782017305019
