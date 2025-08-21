Les Créatures fantastiques

Plus de 300 stickers à coller en suivant les numéros pour créer 10 magnifiques scènes de créatures fantastiques, et tout savoir sur elles. "Les fabuleuses licornes, les elfes malicieux ou encore le terrifiant loup-garou... Donne vie aux CREATURES FANTASTIQUES du monde entier avec ce superbe livre de stickers numérotés ! Découvre les pouvoirs extraordinaires de chacune d'entre elles, puis amuse-toi à les reconstituer à l'aide des stickers numérotés afin de créer ton propre guide sur ces créatures qui nous fascinent depuis des milliers d'années".